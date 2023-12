Juve | la rivincita di Barzagli | Allegri sta mandando un messaggio ai suo detrattori - Top News

(Di domenica 3 dicembre 2023) E ora a prendersi una piccolaè un ex bianconero comeche alla Gazzetta dello Sport, si schiera apertamente dalla parte del suo ex allenatore Massimiliano. E' sempre lui, ...

Altre News in Rete:

Napoli, la prima di Mazzarri al Maradona: la 'vendetta' contro l'Inter e un tabù da sfatare

... dati alla mano, sembra già essere un'eterna sfida trae Inter Tutti quesiti che verranno ... Ma l'allenatore dei partenopei attende la sua. Il clima al Maradona è pronto ad accendersi: ...

Juve, il redivivo Rugani. L'agente: “Nessuna rivincita. Rinnovo ... Quotidiano Sportivo

Nazionale Under 17 Femminile: si gioca oggi la rivincita Finlandia ... Calciopress

Pioli lancia la sfida: 'Possiamo lottare per lo scudetto'

E;, la dobbiamo trovare dentro di noi, nelle nostre prestazioni. Più giocatori recupereremo e più soluzioni avremo in campo. Dobbiamo trovare continuità in campionato per lottare ai… Leggi ...

Nazionale Under 17 Femminile: si gioca oggi la rivincita Finlandia -Italia

La Nazionale Under 17 di Iacopo Leandri (nella foto) si è aggiudicata la prima delle due amichevoli in Finlandia al termine di una prestazione ricca di gioco e di reti Finlandia-Italia 0-5 ...