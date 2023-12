Juve gelata | l’obiettivo di mercato finisce KO | fuori in barella

Leggi su rompipallone

(Di domenica 3 dicembre 2023) Brutte notizie per la Vecchia Signora, il giocatore seguito per il calciova ko in campionato; la notizia Lantus continua con il suo percorso positivo in campionato. L’affare a due con l’Inter in campionato prende sempre più piede e la lotta per la vetta della Serie A si fa sempre più serrata. Il Milan e il Napoli rimangono ad osservare mentre la bagarre tra Milano e Torino continua.ntus uscita vittoriosa dalla quattordicesima giornata ora toccherà all’Inter che dovrà fronteggiare il Napolicasa per dare una risposta chiara ai bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri contro il Monza vince di misura, come da insegnamenti del maestro di Livorno, e si porta alla prima posizione, anche se esprimendo un calcio non bellissimo. La squadra bianconera rende comunque bene ma la necessità di ...