Judo | Italia vicina al podio con Pirelli e Carlino nella seconda giornata del Grand Slam Tokyo 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Buone sensazioni in chiave azzurra al termine delladel prestigiosodi, ultimo appuntamento stagionale del World Tour di. Dopo i due podi di ieriinaugurale (terzi posti di Manuel Lombardo e Christian Parlati), l’archivia infatti altri due piazzamenti importanti senza riuscire però ad inserirsitop3. Prestazione incoraggiante al rientro dall’infortunio per Gennaro, che torna protagonista proprio un anno dopo il clamoroso trionfo dell’ultima edizione, centrando una quinta posizione preziosa e portando a casa 360 punti fondamentali per rientrare virtualmente in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi ...