Judo | Grand Slam Tokyo 2023 | Pirelli sconfitto nella finalina per il bronzo | Basile subito fuori

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nessun podio in questa domenica per la spedizione azzurra diaidi, dopo il doppiodi Manuel Lombardo e Christian Parlati di ieri. Sfuma infatti la speranza di terzo gradino del podio per Gennaro. L’azzurro, approdato in finale per ilnei -100kg, è statodall’azero Zelym Kotsoiev (due waza-ari) dopo che in semifinale aveva ceduto il passo al giapponese Dota Arai (ippon). Nel suo percorsoaveva battuto all’esordio Dzhafar Kostoev, poi si era ripetuto su Marko Kumric e Aaron Wolf.stessa categoria Daniele Accogli è stato inveceal secondo round dal giapponese Kotato Ueoka. Due vittorie per Andrea Carlino nei -60 kg: l’azzurro ...