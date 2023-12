Italiani sonnambuli | con meno figli e impauriti dal clima

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 3 dicembre 2023)delusi, rassegnati, con sempredalimpazzito. È il quadro che emerge nel 57esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. La società italiana, si legge, "sembra affetta dasmo, precipitata in un sonno profondo del calcolo raziocinante che servirebbe per affrontare dinamiche strutturali dagli esiti funesti".Tra i dati più rilevanti, la flessione demografica: nel 2050 - dice il dossier - l'Italia avrà perso complessivamente 4,5 milioni di residenti (come se le due più grandi città, Roma e Milano insieme, scomparissero). É il risultato di una diminuzione di oltre 9 milioni di persone condi 65 anni. Le coppie connel 2040 diminuiranno fino a rappresentare solo il 25,8% del totale, ...