Italia-Serbia | Meloni | Ue garantisca velocemente ingresso Balcani

(Di domenica 3 dicembre 2023) Roma, 3 dic. (askanews) – “Tutto il lavoro chestanno facendo insieme dimostra la rilevanza strategica che l’attribusice alla, anche per questo siamo stati e continueremo a essere tra i principali sostenitori del processo di allargamento” Ue, “così si chiama nel dibattito europeo” ma che “io ho sempre definito di riunificazione dell’Europa, penso che l’Europa non sia un club” in cui qualcuno “decide chi sia europeo e chi no, è la stata la storia e la geografia a decidere chi è europeo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro a Belgrado con il presidente Aleksandar Vucic. “Credo che quello che le istituzioni europee debbano fare – ha proseguito– è un processo serio, ...