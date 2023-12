Altre News in Rete:

Gaza, Khan Yunis sotto le bombe. Hamas: 'nessuna tregua' con Israele se non ferma attacchi e non rilascia i prigionieri

...tregua in Qatarha ordinato alla squadra negoziale del Mossad a Doha di tornare in...e studioso palestinese Un attacco ad al - Faluja nel nord della Striscia di Gaza haSufian ...

Israele annuncia: “Ucciso comandante Hamas, era mente attacco del 7 ottobre" Adnkronos

Il piccolo Kfir, ucciso a 10 mesi nei raid La Stampa

Israele, ucciso comandante Hamas: "Era la mente dell'attacco del 7 ottobre"

Wisam Farhat ucciso in un attacco aereo. Londra annuncia voli di ricognizione su Israele e Gaza per individuare gli ostaggi E' stato ucciso in un attacco aereo delle Forze armate israeliane il ...

Bombe su Gaza, gli Usa: «Israele tuteli i civili o sarà sconfitta strategica». Ostaggi, il Mossad ritira la delegazione da Doha

di Mauro Evangelisti Al settimo giorno la tregua si è frantumata. Israele accusa Hamas di avere violato i patti perché ieri mattina ha lanciato razzi dalla Striscia di Gaza ...