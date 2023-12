Inter | sì viaggiare | 10 vittorie nelle ultime 12 trasferte di Serie A A Napoli Inzaghi si riprende la vetta

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’batte il3-0 al ‘Maradona’ e silaoccupata per due notti dalla Juventus. Calhanoglu, Barella e Thuram mettono la firma su un risultato forse fin troppo pesante per quel che il campo ha mostrato, ma soprattutto confermano i numeri di una squadra che in trasferta sa esaltarsi. La formazione di Simoneha vinto ben nove delle11diA e nel campionato in corso ha raccolto diciannove punti lontano dalle mura amiche, segnando sedici gol e subendone solo due. Discorso radicalmente diverso per ilche in casa non vince da quattro partite e che al ‘Maradona’ ha collezionato solamente sette punti. La serata di emozioni la apre la squadra di Mazzarri. Più precisamente Elmas che ...