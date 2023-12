Inter | le ultime sulle condizioni di Pavard | cosa filtra sul rientro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lefisiche di Benjamin, difensore dell’, dopo l’infortunio al ginocchio contro l’Atalanta Secondo quanto riportato dal dal Corriere dello Sport, ci sono delle novità importantifisiche di Benjamin. Il difensore francese dell’è infatti fuori per un problema al ginocchio dalla sfida contro l’Atalanta. L’ex Bayern salterà anche la prossima giornata di campionato contro l’Udinese, mentre dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per la sfida contro il Bologna. Inzaghi ritroverà così sia lui che Bastoni per la parte finale dell’anno. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24