Infortunio Scamacca | ko per il centravanti dell’Atalanta Le condizioni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Non ci sarà per Torino l’attaccanteGianluca. Ecco l’del numero 90 nerazzurro alla vigilia Neanche il tempo di preparare l’ultima rifinitura prima della partenza per Torino che l’Atalanta deve riscontrare l’ennesimo: stavolta tocca alnerazzurro Gianluca. La diagnosi ufficialinei confronti dello stessoè la seguente: lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra, tenendolo KO per il match di domani sera. Si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero.