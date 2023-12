Infortunio Mario Rui | potrebbe ritornare contro la Juventus

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il terzino del NapoliRui sta pian piano recuperando da untornare a disposizione per la sfidala… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Altre News in Rete:

Tennis, Becker e Maldini campioni per beneficenza

Era un'occasione particolare per Paolo Maldini perché il torneo di tennis era intitolato a... che ha da poco cominciato ad allenare Anastasia Pavlyuchenkova che, superato il graveal ...

Infortunio Mario Rui, accelerato l’iter di recupero: le condizioni del portoghese CalcioNapoli1926.it

Infortunio Mario Rui, la previsione sul suo ritorno in campo. Il recupero procede bene AreaNapoli.it

Il goal of the day è di Mandzukic

La Juventus, tramite Twitter, ha rivelato che il goal of the day è di Mario Mandzukic: "Mario con la specialità della casa #GoalOfTheDay", ha scritto il club ...

Tegola Atalanta, Scamacca si ferma ancora: altro infortunio, c'è lesione

Tegola Gianluca Scamacca in casa Atalanta, con l'attaccante che non sarà disponibile per la sfida di domani sera contro il Torino a causa di un nuovo infortunio muscolare. Secondo le ultimissime ...