Influenza suina | c’è un nuovo caso | scatta l’allarme nel Paese

Leggi su notizie

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’torna a far paura, nelle ultime ore è stato comunicato l’ennesimo: adesso cresce, sempre di più,nelTorna nuovamente a far paura l’. Un incubo che, a quanto pare, non è stato affatto eliminato del tutto. Anche perché, nelin questione, non si sta parlando d’altro se non di questo. Ovvero di una persona che è stata colpita da questa. Il Regno Unito è decisamente sotto shock per questa notizia che, nel giro di pochissimo tempo, ha iniziato ad estendersi sempre di più. Anche se, allo stesso tempo, media e fonti locali fanno sapere che non ci sono prove sul fatto che questasi stia ...