(Di domenica 3 dicembre 2023) Risuona sempre più forte l’allarme in Italia per la situazione legata ai professionisti del settore sanitario, con semprea disposizione e con numeri che nel futuro prossimo tendono a peggiorare. Secondo quanto riferito da Fnopi, la Federazione nazionale degli ordini delle professionistiche, infatti, entro ilsi prevedono oltre 100mila pensionamenti nel settore e da qui al 2026, con oltre 40mila pensionamenti, ci saranno semprearruolabili. La crisi degliNon è una novità, perché Fnopi ormai da mesi denuncia una situazione che presto potrebbe essere quella del non ritorno. Infatti il settore porta avanti da tempo il personale appello per il reclutamento di, con numeri in netto ...

Altre News in Rete:

Infermieri in fuga dall'Italia: nel 2023 via in seimila

La Lombardia la regione più colpita. Ed è già allarme: in tutta Italia ne mancano circa 220mila In un anno ci sono state circa 6000 cancellazioni dall'albo nazionale degliin Italia, fino a oggi. Il dato sul 2023, fornito all'agenzia LaPresse da Fnopi (Federazione nazionale ordini delle professioni infermieristiche), comprende chi ha scelto di andare all'...

Infermieri in fuga dall’Italia: nel 2023 via in seimila Il Sole 24 ORE

Infermieri in fuga dall’Italia: nel 2023 6mila in meno QuiFinanza

Infermieri in fuga dall’Italia: nel 2023 6mila in meno

È crisi per il numero insufficiente di infermieri in Italia, con una recente indagine che lancia un chiaro allarme per il settore sanitario ...

Lea – I nostri figli, trama completa e finale

Scopri tutto quello che bisogna sapere su Lea - I nostri figli: la trama completa e il finale della serie italiana in onda su Rai 1.