Incredibile Mourinho dopo Sassuolo-Roma | il gesto lascia a bocca aperta

Leggi su rompipallone

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lavince 2-1 contro ile torna alla vittoria in trasfertaquasi due mesi.tutti a. Si chiude con una vittoria pesantissima la trasferta a Reggio-Emilia per gli uomini di José. Labatte iled espugna il Mapei Stadium con il risultato finale di 1-2, e trova la sesta vittoria nelle ultime otto partite. Un incontro per nulla semplice, contro un avversario ostico che spesso contro le big si esalta, come ha dimostrato anche quest’anno trionfando contro, Juventus ed Inter. Una sfida che si annunciava ad esser scoppiettante sin dalla vigilia con le dichiarazioni provocatorie del portoghese nei confronti del direttore di gara ...