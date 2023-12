Immatricolazioni auto ok | ma elettriche al palo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 dicembre 2023) Niente scossa elettrica per lein Italia: se lecompiono un altro passo avanti a novembre (+16,19%) non così si può dire per le e-car, che restano attaccate alle ancora insufficienti colonnine attive disponibili sul territorio. Tanto che sulle strade del nostro Paese sono alimentate con la spina appena quattro vetture ogni cento, contro una quota di mercato media che nell’Europa occidentale è prossima al 15%. In particolare, lo scorso mese sono state vendute 139.278vetture portando il totale da inizio anno a 1.455.271 con un incremento del 20% circa sullo stesso periodo del 2022. Non c’è però molto da festeggiare perché i livelli pre-pandemici sono ancora lontani dall’essere riagguantati (-18,1% sullo stesso periodo del 2019). La stima è che il 2023 si possa chiudere con un saldo di poco superiore alle 1,5 ...