Ilary Blasy | ecco chi è il nuovo fidanzato Bastian Muller e che lavoro fa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Dopo la turbolenta separazione da Francesco Totti,Blasi ha ritrovato l’amore cone i due oggi festeggiano un anno d’amore. La coppia si trova infatti a New York per celebrare l’anniversario, e la showgirl ha postato una serie di storie che lo testimoniano. Ma chi è, ildiBlasi? Non si conosce molto della sua vita o della sua persona.ha 36 e vive a Francoforte: l’uomo non conosceva il mondo dello spettacolo italiano quando ha conosciuto la showgirl e conduttrice. Le prime voci di una relazione traBlasi esono iniziate dopo uno scoop del settimanale Chi, che aveva pubblicato delle foto dei due ...