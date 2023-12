Ilary Blasi | è QUESTO l’esercizio che fa tutti i giorni | effetti notevoli sul corpo

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 3 dicembre 2023)conta su un fisico da dea: il segreto della sua forma fisica è una particolare routine sportiva. Scopriamola nel dettaglio. Il tempo passa, ma non per. La conduttrice e showgirl all’età di 42 anni conta di un fascino intramontabile, tanto che sembra avere 20 anni in meno. In questi, laarticolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.