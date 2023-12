Ilary Blasi a Verissimo | precisazioni su Totti e patriarcato

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Prima intervista diche segna il suo ritorno in tv dopo la fine del matrimonio con Francesco. Il docufilm Unica di Netflix ha portato alla luce la storia tormentata tra la conduttrice e il calciatore in cuiha rivelato dettagli intimi su tradimenti, inganni e le difficoltà affrontate nei mesi precedenti alla separazione. Tra le tante altre cose, compreso il fatto che poco prima di vedere Noemi Bocchi cercava se**ualmente, in uno dei momenti salienti del doc è emerso il «patriarcale» Francescoche avrebbe imposto condizioni rigide per poter tornare a fidarsi della moglie, in seguito alla scoperta di un caffè nascosto e preso con un altro ragazzo. Queste condizioni includevano la richiesta di non vedere mai più l'amica ...