Ilary Blasi a Londra con Bastian | al dito spunta un anello C’è aria di fidanzamento ufficiale?

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo aver sganciato la sua verità-bomba sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, nel documentario Unica,è volata ain compagnia del fidanzatoMuller e della figlia minore Isabel. Un viaggio d’amore che mette a tacere definitivamente le voci di una presunta crisi tra i due – che hanno tenuto banco per tutta l’estate – e che, anzi, potrebbe celare una lieta novella. Infatti nelle Instagram story disono apparsi alcuni scatti del soggiorno londinese, i quali hanno ...