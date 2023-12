Il Tesoro marca stretto le batterie cinesi. Ecco i nuovi vincoli

Leggi su formiche

(Di domenica 3 dicembre 2023) Mentre si svolgono le intense giornate della Cop28 a Dubai, con l’obiettivo di portare avanti la diplomazia climatica per raggiungere gli obiettivi fissati con gli Accordi di Parigi, gli Stati Uniti continuano a vedere la transizione energetica non solo come opportunità di crescita e sviluppo, ma anche attraverso la lente della competizione geopolitica. Una convinzione maturata dal quadro che vede la Repubblica Popolare Cinese controllare gran parte della supply chain delleagli ioni di litio, dalle miniere fino alle componenti più sofisticate, una tecnologia centrale per la decarbonizzazione dei trasporti e l’accumulo stazionario di energia. Dal passaggio dell’Inflation Reduction Act (Ira) nell’agosto del 2022, la misura legislativa pro-clima e parte della più ampia strategia industriale dell’amministrazione Biden di rafforzare la posizione del paese in ...