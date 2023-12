Il sorteggio di Euro 2024 viene interrotto da rumori sessuali in uno scherzo porno come quello sentito durante Wolves vs Liverpool mentre Dan Jarvis rivendica nuovamente la responsabilità dell’acrobazia virale

(Di domenica 3 dicembre 2023) Breaking: Ildi sabato diè statodain unosimile ache hala copertura della BBC dello scontro di FA Cup delcontro iall’inizio di quest’anno. L’ex centrocampista del Manchester City David Silva e la leggenda danese Michael Laudrup sono rimasti sorpresi e gli spettatori sono rimasti sbalorditi quando isono iniziati nel bel mezzo deldi Amburgo. Loera identico aascoltatola trasmissione della FA Cup della BBC a gennaio, lasciando Gary Lineker rosso in faccia nel ...

Altre News in Rete:

Euro 2024, audio porno in diretta tv durante il sorteggio: che imbarazzo in sala. Il

Audio Porno aldi2024 . L'imbarazzo in sala . Il gesto di Giorgio Marchetti . La reazione di Spalletti . Audio Porno aldi2024. Si tinge di giallo o, meglio, di rosso, ...

Sorteggi Euro 2024: l'Italia con Spagna, Croazia e Albania. Rivivi la diretta del sorteggio Corriere dello Sport

Europei 2024: sorteggio gironi, fasce, squadre, regolamento. La guida completa Corriere della Sera

Euro 2024, Pedro commenta il girone B: «Spagna-Italia sarà una sfida affascinante, mi auguro specialmente questo»

Euro 2024, alla luce del sorteggio di questo pomeriggio lo spagnolo commenta il girone che lo vedrà sfidare Italia, Croazia e Albania Durante il post partita della gara con il Cagliari decisa da lui ...

Lazio, Milan, Mourinho ed Euro 2024: le ultimissime

Urna poco benevola per l'Italia campione d'Europa in carica del ct Luciano Spalletti che al sorteggio per l'Europeo 2024 pesca un girone ostico con Spagna, Croazia e Albania. La kermesse avrà inizio ...