Il sindaco di Firenze | il raduno dei sovranisti è stato un mezzo flop

Leggi su agi

(Di domenica 3 dicembre 2023) AGI - "Penso che questosiaun: Le Pen non è venuta e neanche Wilders. Il bilancio politico di questo incontro ha avuto pochi effetti se non di marcare una differenza nel centrodestra". Lo ha detto ildi, Dario Nardella, ospite di "In mezz'ora" su Rai Tre parlando della convention dei. "Nessuno ha mai voluto mai cacciare questi partiti. La nostra è una città aperta - ha ricordato il- altrimenti avremmo un atteggiamento simile a chi vuole chiudere i confini. Abbiamo solo detto che i nostri valori sono incompatibili con quelli dell'ultradestra. La storia diè europeista". "Per questo - ha ripreso Nardella - ildeiè ...