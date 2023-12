Il ritorno di Vannacci | da domani guiderà lo staff delle Forze Terrestri Crosetto | «Nessuna promozione | inchiesta su di lui ancora in corso»

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il generale Roberto, al centro di un polverone negli scorsi mesi per il suo libro Il mondo al contrario, avrà un nuovo incarico di vertice nell’Esercito. Dalla prossima settimana diventerà infatti capo di Stato maggiore de ComandoOperativesi trasferirà a Roma già da, lunedì 4 dicembre. Poi, dopo una settimana di affiancamento all’attuale responsabile, assumerà le piene funzioni del nuovo incarico. Lo ha confermato lui stesso al Corriere della Sera, dopo che la notizia era stata anticipata dalla Gazzetta di Lucca. Dopo la pubblicazione (auto-prodotta) de Il mondo al contrario, pamphlet contenente una lunga serie di tesi omofobe, misogine e razziste,era stato sollevato dall’incarico che ricopriva capo dell’Istituto geografico ...

Milano, 3 dic. (askanews) – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie torna il problema del caro-voli per chi deve raggiungere le isole dal nord Italia. Assoutenti ha condotto una ricerca attraverso ...

Nonostante decreti, annunci del governo contro il caro-voli e proteste delle compagnie aeree, in realtà non è cambiato nulla. Tornare a casa in Sicilia e Sardegna o andarci da turisti continua a esser ...