(Di domenica 3 dicembre 2023) Tra meno di un anno, esattamente il 5 novembre del 2024, gli Stati Uniti saranno chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente, in un momento cruciale della loro storia politica. Nonostante la prematura fase dei sondaggi e la mancanza di una chiara stagione delle primarie, il dibattito politico è già acceso, con Donaldche emerge come figura centrale nel Partito Repubblicano. Dall'altro fronte, il presidente Joesembra essere il probabile candidato (81 anni) del Partito Democratico, tuttavia, nuovi contendenti come il deputato del Minnesota Dean Phillips si inseriscono nella competizione. Phillips critica la gestione di, sottolineando l'età del presidente e il basso tasso di approvazione.Dunque, nel Partito Repubblicano,emerge come il principale candidato nonostante le controversie ...