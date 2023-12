Altre News in Rete:

Il ritorno di Peter Gabriel: il nuovo album "i/o" sulla vita e l'universo

Leggi AncheGabriel, il grandecon 'Panopticom': primo singolo del nuovo album Il nuovo album: riflessivo ma pieno di speranza 'Dopo un anno di uscite con la luna piena, sono molto felice di vedere ...

Il ritorno di Peter Gabriel - L'Opinione L'Opinione delle Libertà

Peter Gabriel - i/o :: Le Recensioni di OndaRock Onda Rock

Al termine di un anno in cui Peter Gabriel ha pubblicato una nuova canzone in occasione di ogni luna piena, il 1° dicembre è uscito il suo nuovo album in studio, "i/o". È un disco di 12 brani che conf ...

