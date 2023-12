Il ritorno del Vertice Ue-Cina e il via libera alla direttiva sulle ' Case Green'

Leggi su today

(Di domenica 3 dicembre 2023) Next, la newsletter di Europa Today che vi racconta cosa bolle in pentola nella settimana europea a venire, a cura di Alfonso Bianchi e Francesco Bortoletto (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad [email protected] ). P.s.: Presto sarà possibile iscriversi e riceverla...