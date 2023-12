Il progetto di Ursula | a chi vuole consegnarci | popoli europei a rischio Firenze | guerra all' Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) A, nel convegno organizzato da Identità e democrazia e tra i cui animatori c'è Matteo Salvini, con un video è intervenuta anche Marine Le Pen. Intervento atteso, quello della presidente del Rassemblement National. E la francese ha picchiato durissimo contro i vertici della Ue, controvon der Leyen in particolare: "Nel momento in cui l'Unione europea si appresta ad adottare il patto per l'immigrazione che toglierà ad ognuno dei nostri Paesi la competenza migratoria dobbiamo mobilitarci urgentemente in tutti i Paesi d'Europa", ha premesso. E ancora: "Per la signora Von der Leyen ed il suo team l'immigrazione non è un problema ma è un. Se non facciamo niente le nostre nazioni saranno consegnate a una conversione migratoria di un'entità mai raggiunta nella storia. Se non facciamo niente lasceremo che Bruxelles ...