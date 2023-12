Il piano per ucciderli tutti | Hamas-Israele | lo scoop del Wall Street Journal

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Raccogliendo indiscrezioni da ufficiali israeliani ilscrive che il premier ebraico Benjamin Netanyahu ha già ordinato ai servizi di intelligence di preparare undi lungo periodo, che «potrebbe durare anni», volto ad eliminarei capi di, teoricamente ovunque si trovino nel mondo. Ildovrebbe entrare nel vivo dopo la conclusione dell'attuale operazione militare in corso nella Striscia di Gaza e si focalizzerebbe soprattutto su Paesi, come Qatar, Libano, Turchia o Iran, vicini al movimento palestinese, ma anche su tutte quelle nazioni in cui le “teste dell'idra” dovessero trovare rifugio. Probabilmente anche quegli angoli di Sudamerica in cui la rete palestinese ha appoggi e interessi. Chiaro scopo è decapitare totalmente il ...