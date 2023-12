Il patto per triplicare il nucleare può essere una svolta?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 dicembre 2023) Una brutta batosta per gli alfieri dei no ideologici. Negli ultimi mesi si è parlato molto dipulito, di ultima generazione, in grado di risolvere tanti problemi che attanagliano la comunità internazionale. Nessuna apertura dai talebani del green, ma i potenti della Terra sembrano intenzionati a seguire il buonsenso. Ieri al summit della Cop28 di Dubai è stato il giorno del rilancio del: una ventina di Paesi – tra cui Stati Uniti, Francia e Regno Unito – che hanno stretto uncon l’obiettivo dientro il 2050 la produzione di energia atomica. Il ragionamento dell’asse pro-è chiaro: l’energia atomica “pulita” è considerata l’alternativa più potente in grado di garantire uno sviluppo futuro davvero sostenibile. L’obiettivo che si è posta la comunità ...