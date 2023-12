Il nuovo affondo di Alain Elkann | dopo i lanzichenecchi sui treni | nel mirino i «cafoni» che girano in ciabatte al Grand Hotel

Leggi su open.online

(Di domenica 3 dicembre 2023), padre del presciente di Stellantis nonché editore del Gruppo Gedi John, torna a lamentare sulle pagine dei quotidiani di famiglia il «malcostume» che insidia le buone maniere dell’alta borghesia. La stoccata questa volta appare più sottile, per lo meno nella forma, rispetto all’diretto e scioccato (via Repubblica) contro gli adolescenti/”” che disturbarono la scorsa estate un suo viaggio in treno. Emerge infatti da un’intervista a François-Joseph Graf, architetto, designer di interni e decoratore, oltre che collezionista d’arte e uomo di talenti eclettici, che ha appena aperto a Londra l’albergo At Sloane. Ma il fastidio appare intatto e del tutto condiviso: questa volta, per chi «osa» girovagare per iin bermuda ...