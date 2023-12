Il Natale in Spagna parla basco

Leggi su linkiesta

(Di domenica 3 dicembre 2023) Laè grande. E ilinsi declina in tante tradizioni diverse quante sono le regioni, le città, i paesi che la compongono: luminarie accese, “cavalcate” festose che portano i Re Magi davanti alla capanna di Gesù Bambino, leggende raccontate, canti e suoni di cornamuse, piatti ricchi di sapore e di storia. Anche le usanze gastronomiche variano da zona a zona, e le cucine di tutta lanei giorni delle feste si animano di sapori e profumi inconfondibili: in Andalusia il Puchero, carne bollita con ceci, zucche e patate; in Catalogna la escudella, zuppa di carni e verdure servita con la pasta; in Castiglia la zuppa di aglio; in Galizia il baccalà con i broccoli, tipico della Vigilia. E ancora tanti altri, e tanti, tantissimi dolci, dal marzapane ai torroni, dai polvorones, biscotti friabili ...