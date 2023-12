Il Napoli la scorsa estate ha trattato ben 6 difensori

(Di domenica 3 dicembre 2023) Laper sostituire Kim Min Jae ilavrebbeben 6per sostituirlo Kim Min Jae laha catalizzato tutta l’attenzione del calciomercato europeo. Il giocatore coreano è poi andato al Bayern Monaco, con ilche ha cercato di sostituirlo in tutti i modi. Sono stati ben sei L'articolo

Altre News in Rete:

Casini rivoluziona la Serie A: 'Calciatore sostituito può rientrare'

...il convegno 'Campi aperti tra mercati e diritti' tenutosi al Casa Corriere Festival di, ... Il presidente della Serie A ha poi portato un esempio che ha sfavorito la Roma durante la...

Napoli-Inter: al Maradona vietato sbagliare per entrambe Lega Seria A

Serie A - Napoli-Inter ai raggi X: chi parte favorito tra Mazzarri e ... Eurosport IT

Libero – Napoli, riecco Osimhen: “Titolare dopo due mesi. Per Inzaghi importante crocevia”

Si avvicina sempre di più l'inizio della sfida tra Napoli e Inter, match importantissimo per entrambe non solo per la classifica ...

Napoli in difficoltà, la scorsa estate ha trattato 6 difensori. Nomi e dettagli

Nella scorsa estate il club azzurro ha seguito diversi difensori centrali di ottimo livello, ma senza mai affondare il colpo. Emergenza difesa in casa Napoli, l'addio di Kim ha lasciato i suoi ...