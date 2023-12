Il Napoli ha fatto 7 punti al Maradona | hanno fatto peggio solo squadre in zona retrocessione

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ildovrà iniziare a macinarein casa;degli azzurriche si trovano nelle ultime cinque posizioni della classifica di Serie A. Il Corriere dello Sport scrive: “Nella classifica delle partite casalinghe ilè quintultimo (7) appena sopra a Salernitana, Udinese, Empoli e Verona. Nello stadio d’ogni magico ricordo ilha vintodue partite contro Sassuolo e Udinese, ne ha perse tre (Empoli, Fiorentina, Lazio) e ne ha pareggiata una, contro il Milan. Mazzarri giocherà per la prima volta stasera a Fuorigrotta contro l’Inter; neiin casa i nerazzurri sono a 16, mentre in quelli fuori casa il ...

Altre News in Rete:

Natale, da Mughini a Soldini e La Russa c'è un libro tra i desideri dei vip sotto l'albero

... 'Cent'anni di solitudine' di Gabriel Garcia Marquez, una storia che mi haimpazzire e che ... 'Il sangue di Lepanto' di Maria Grazia Siliato ambientato tra Cipro, Venezia, Genova,, Messina ...

Napoli-Inter: al Maradona vietato sbagliare per entrambe Lega Seria A

Precedenti, trasferte e gol: la guida completa di Napoli-Inter Inter - News Ufficiali

Serie A - Napoli-Inter ai raggi X: chi parte favorito tra Mazzarri e Inzaghi Tutti i duelli del big match

SERIE A - Mettiamo a confronto i 22 protagonisti del big match di domenica 3 dicembre alle 20:45 al Maradona, valido per la 14esima giornata.

Gazzetta - Mazzarri ha un solo dubbio di formazione dopo la brutta notizia ricevuta

Non è un gran momento per i difensori del Napoli. Ieri per una lombalgia si è fermato in allenamento anche Alessandro Zanoli, dunque di fatto Walter Mazzarri ha solo Di Lorenzo come esterno di ruolo e ...