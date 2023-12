Il Milan ha un nuovo leader? Il focus psicologico

Leggi su dailymilan

(Di domenica 3 dicembre 2023) È nei momenti di difficoltà che si vedono le qualità umane e mentali dei giocatori e, proprio in questo spiacevole contesto dell’ultimo mese, a emergere, probabilmente più di tutti, è stato Fikayo Tomori. L’inglese è sempre il primo ad aiutare i compagni, a correre a esultare e fare gruppo, a mettere in campo professionalità e attitudine mentale e sempre l’ultimo a mollare. In altre parole: un comportamento da. Seppure Tomori non sia rivestito ufficialmente di compiti di potere (né capitano né vice), il suo atteggiamento in campo, il fatto che sia lui a dirigere la difesa con grande attenzione e il modo in cui i compagni si comportano nei suoi confronti ci fanno pensare sempre di più che stia diventando un uomo spogliatoio fondamentale ed, effettivamente, un verodela tutti gli effetti. In Psicologia, infatti, il ...