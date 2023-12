Il Lecce si salva al 100' grazie al rigore procurato da Falcone! Piccoli riprende il Bologna

(Di domenica 3 dicembre 2023)1-1 MARCATORI : 23'st Lykogiannis; 55'st(rig).(4-3-3) : Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 6.5, Pongracic 6, Dorgu 5.5; Gonzalez 5.5, Ramadani 5.5 (32'st Rafia 6), Oudin 6 (18'st Blin 6); Banda 6.5 (18'st Sansone 5.5), Krstovic 5.5 (12'st7), Strefezza 5 (32'st Almqvist 6). In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Dermaku, Gallo, Faticanti, Listovski,...

Altre News in Rete:

Pietro Paparella al Distretto Florovivaistico e del Cibo di Puglia

Il settore florovivaistico in Puglia è leader in Italia con il distretto in provincia didi ... Acquistare fiori italianianche il lavoro e i vivai nazionali costretti a fare i conti con i ...

Lecce-Bologna, Piccoli salva gli uomini di D'Aversa ilGiornale.it

Calcio: Serie A, Piccoli al 100' su rigore salva il Lecce, con il ... Il Tirreno

Atalanta, Gasperini perde Scamacca: l'entità dell'infortunio

L'attaccante ha infatti riportato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro. Gasperini dovrà quindi fare a meno del centravanti per le gare contro Torino, Milan, Rakow ...

Paura a Lecce, sassaiola contro pullman tifosi Bologna

La gara tra Lecce e Bologna, anticipo domenicale del campionato, ha avuto un prologo di paura. Un pullman di tifosi rossoblu, nel percorso che li portava ...