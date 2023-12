Il Lecce all' ultimo respiro | Piccoli al 100' riagguanta il Bologna 1-1

Leggi su agi

(Di domenica 3 dicembre 2023) AGI - La domenica della quattordicesima giornata di Serie A si apre con il pareggio per 1-1 tra. Al Via del Mare succede tutto nella ripresa:risponde al centesimo minuto su rigore alla rete su punizione di Lykogiannis. La leggerezza finale di Calafiori regala il penalty ai salentini e vanifica un gran secondo tempo dei felsinei. Per quanto riguarda le formazioni, nelZirkzee parte dalla panchina per scelta tecnica; dall'altra parte, nelKrstovic vince il ballottaggio della vigilia con. Nel primo tempo meglio ilrispetto ad unspesso in difficolta' nell'uscita di palla dalla propria metacampo. Ilprende in mano le redini del gioco e costruisce diverse palle gol ...