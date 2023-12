Altre News in Rete:

Il generale Vannacci nominato Capo di stato maggiore delle forze operative terrestri: 'Ruolo di vertice'

Leggi anche Il dimenticatotorna dopo il libro e querela tutti: in primis Bersani che lo definì 'un cog***ne' I generali ed i magistrati in servizio non hanno gli stessi diritti dei ...

Il generale Vannacci nominato Capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri Corriere della Sera

Generale Vannacci, nuovo incarico dopo le polemiche. Difesa: "Non è una promozione" Sky Tg24

Generale Vannacci nominato Capo di Stato maggiore: "Il libro Dopo boom in Italia, ora all'estero"

Non ho violato nessuna norma. E ho firmato 4 contratti per farlo pubblicare all'estero" Il generale Roberto Vannacci è stato nominato capo di Stato Maggiore di Comfoter, forze operative terrestri.

Roberto Vannacci, il generale del "Mondo al contrario" diventa Capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri dell'Esercito

Roberto Vannacci, il generale dell'Esercito diventato famoso per il controverso libro "Il mondo al contrario" è stato trasferito a Roma dove nei prossimi giorni assumerà l'incarico di capo di stato ...