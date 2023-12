Il freno sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale può influenzare le elezioni europee

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) di Gianpiero L’Italia, la Francia e la Germania mostrano resistenza verso alcuni elementi dell’AI Act, la legislazione europea sull’Intelligenza. Questi tre importanti paesi dell’UE si oppongono all’inclusione dei modelli fondativi nell’AI Act. I modelli fondativi sono gli algoritmi di base su cui sono implementati gli strumenti come ChatGPT. In un momento decisivo, questi tre stati propongono di escludere i modelli fondativi dalla, limitando le norme alle applicazioni IA specifiche. Ad esempio, sarebbe regolato ChatGPT, ma non il suo modello di base GPT4. Tale proposta lascerebbe l’onere di controllare gli abusi sull’addestramento e sul funzionamento dei modelli fondativi alle aziende produttrici. È palese che questo tipo di scelta lascia aperto il problema del conflitto di interesse: chi stabilisce le regole è il ...