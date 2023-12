Il Donizetti Christmas Day porta in città la magia del Natale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Bergamo. È possibile creare un giardino magico danzando? La risposta è sì. La prova l’hanno avuta tanti bambini, tra i 6 e i 10 anni, ospiti delStudio, uno spazio speciale in Piazza Cavour a Bergamo, aperti a cittadini e visitatori di ogni età, dove vivere l’arte sperimentando la creatività in tutte le sue forme, tra laboratori, mostre, incontri formativi e performance. Questa è stata una delle numerose attività organizzate in occasioneDay, iniziativa della Fondazione Teatro, che ha trasformato l’area tra il Teatroe il Centro Piacentiniano in uno spazio incantato. Nella giornata di sabato 2 dicembre, dalle 9.30 fino a sera, ilha fatto tappa incon ventitré giorni di anticipo. Luci, sorrisi e ...