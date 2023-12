House of the Dragon 2 | teaser trailer e data di uscita su Sky della nuova stagione della serie spinoff di GoT

(Di domenica 3 dicembre 2023) A poco più di un anno dalla fineprima, arriva l'annuncio dell'secondadiof the, latv prequel di Game of Thrones, tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di...

Altre News in Rete:

House of the Dragon 2: quando esce, la trama, il cast Tutto quello che dovete sapere

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale diofDragon 2 , facciamo il punto della situazione sull'attesissima seconda stagione dell'acclamata serie tv prequel di Game of Thrones prodotta e distribuita da HBO . Tratta dal romanzo '...

House of the Dragon, la seconda stagione su Sky in estate. Il teaser Sky Tg24

House of the Dragon: primo, epico trailer per la stagione 2! BadTaste.it Cinema

House of the Dragon 2: quando esce, la trama, il cast Tutto quello che dovete sapere

Ecco tutto quello che dovete sapere sulla seconda, attesissima stagione di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones.

Guarda il primo trailer della nuova stagione di ‘House of the Dragon’

«Pensandoci adesso che è successo, l'incrocio Diabolik/Manetti Bros./Alan Sorrenti/Calibro 35 era forse un pochino "scritto nelle stelle"», ha detto la band a proposito del pezzo scritto per 'Diabolik ...