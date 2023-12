Hockey ghiaccio | Bolzano trova ancora una vittoria in ICE League | male Asiago

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Unae una sconfitta per le due squadre italiane impegnate quest’oggi nel Campionato ICE2023-2024 disu. Da una parteha proseguito la sua rincorsa verso le posizioni di vertice, mentresprofonda nei bassifondi della classifica. Le foxes nello specifico, grazie a un terzo periodo di altissimo profilo, hanno regolato in rimonta il Graz con il risultato di 6-3. Un match pazzesco quello degli altoatesini che, dopo aver aperto le marcature al 4:12 del primo periodo con Sikura, hanno subito la rimonta di Viksten all’11:13 e il contro sorpaso al 15:09 con Salinitri. Sarà invece Miceli, al 16:22) a ripristinare gli equilibri. Sul parziale di 2-2 gli austriaci passano nuovamente in vantaggio nel secondo turno,ndo la rete di ...