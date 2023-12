Ho sbagliato indirizzo. Guida del preside alle iscrizioni alle superiori

Leggi su formiche

(Di domenica 3 dicembre 2023) “Non si può fare decidere ad un ragazzo di quattordici anni qualescegliere! Non sono maturi ancora per individuare un percorso di cinque anni”. Così centinaia di genitori, nei miei quaranta anni di vita a scuola, i cui figli si arenavano di fronte all’insuccesso scolastico dopo la terza media. E tra un mese i ragazzi di terza media, che si diplomeranno a giugno, dovranno scegliere l’delle “”. Sono veramente troppi i ragazzi che al primo anno delleincontrano difficoltà. E se, dopo esser stati rimandati ce la fanno ad arrivare al secondo anno, per alcuni di loro è ardua l’ammissione alla classe successiva. Che si parli di primo biennio, secondo biennio e anno conclusivo o di biennio e poi di triennio sta di fatto che...