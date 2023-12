Highlights e gol Le Havre-Psg 0-2 | Ligue 1 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il Psg vince 2-0 in trasferta contro il Lenel match valido per la 14ª giornata di. Primo tempo ricco di colpi di scena allo Stade Océane con Fabian Ruiz che esce per infortunio all’8? e Donnarumma che lascia in inferiorità numerica i suoi al 10? con un intervento killer su Casimir. Luis Enrique è costretto a cambiare e toglie Barcola per mettere il secondo portiere Tenas. Nonostante l’uomo in meno, i parigini passano in vantaggio al 23? con il solito Mbappe. Nel secondo tempo il Leci prova, ma all’89’ Vitinha chiude i conti e regala l’allungo in classifica al Psg. SportFace.