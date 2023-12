Harry e Meghan delusi come non mai | arriva il veto della Royal Family | non possono più farlo ormai

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 dicembre 2023), e unda parte.I Duchi si Sussex non ne hanno più il permesso: ecco cosa sta accadendo in questi giorni all’internosappiamo tutti chesi sono allontanati in maniera definitiva dalla famiglia reale, e che quest’ultima ha tolto loro tutti i diritti di cui godevano quando vivevano ancora a Buckingham Palace. La situazione è precipitata definitivamente quando i parenti dihanno letto poche righe del libro autobiografico da lui scritto, Spare, che significa letteralmente “ruota di scorta”. Nonostante avesse un bellissimo rapporto con sua nonna, la regina Elisabetta II, è ...