Handanovic sempre vicino all’Inter Primavera | presente contro la Roma

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha salutato l’Inter dicendo addio anche al calcio giocato. L’ex portiere e capitano nerazzurro, però, è rimasto comunque in società con un ruolo probabilmente di “osservatore” per quanto riguarda il settore giovanile. ANCORA– Samiranche oggi al Konami Youth Development Centre in occasione di Inter-, in campo proprio in questi minuti. Non è la prima volta che succede, proprio per questo motivo seppur non sia ancora noto il suo ruolo ufficialeno della società, tutto fa pensare che sia legato sicuramente al settore giovanile e dunque a quello di “osservatore” dei ragazzi dell’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Ilcontenuto è ...