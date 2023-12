Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie Raid israeliano uccide 7 palestinesi | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lalive dellatraoggi, domenica 3 dicembre Continuano i bombardamentisulla Striscia, dopo la fine della tregua. “Alla luce del punto morto in cui sono giunte le trattative, dietro istruzione del premier Benyamin Netanyahu, il capo del Mossad David Barnea ha ordinato al suo staff di rientrare da Doha”, è stato reso noto in un comunicato ufficiale. Si congela così per il momento ogni possibilità di dialogo e aumentano le preoccupazioni per gli ostaggi in mano ada Gaza. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 3 dicembre 2023, sullatraOre 8 – Oltre 30 morti neiisraeliani nel sud di Gaza – Più di 30 ...