“Grande Fratello” | pesante provvedimento contro Anita | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di domenica 3 dicembre 2023) News Tv. Non la passerà liscia: dopo aver violato il regolamento delè pronto per lei un duro. La concorrente ora rischia grosso.non sapeva cosa dire di fronte ad Alfonso Signorini che l’ha rimproverata per quello che è. Come ha reagito il web dopo aver visto ciò che èad? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, l’annuncio choc del concorrente: “Milly, io mi ritiro” Leggi anche: “Ballando con le Stelle”: Wanda Nara in lacrime: scoppia la bufera su Mariotto “”, ildel programmaIl...