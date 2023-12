Grande Fratello Perla in lacrime dopo l’ingresso di Greta | “Non si può giocare così”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023)diRossetti alè stato un colpo di scena per le modalità in cui è avvenuto, conche non l’ha presa molto bene. La storica ex fidanzata di Mirko si era riavvicinata a lui negli ultimi giorni, ma questo nuovo sconvolgimento degli equilibri l’ha messa a dura prova. La ragazza ha legato molto con alcuni inquilini della casa, anche loro hanno parlato di un gioco davvero perverso da parte della produzione. In tutto ciòè quella che è parsa più tranquilla della situazione rispetto agli altri due. Ilè una delle trasmissioni di Canale 5 più seguite e quest’anno si parla molto in particolare del triangolo Mirko-, che sta appassionando il pubblico. Tanto ...