Grande Fratello | Greta entra | Perla in lacrime | provvedimento disciplinare per Anita

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nella 23ª puntata delta nella casa. Vittorio e Beatrice sono stati i favoriti del pubblico, mentreva al televoto eliminatorio per violazione del regolamento. Nella Casa delda ieri sera ci sono due nuove inquiline:Rossetti e Rosanna. L'atteso ingresso dell'ex tentatrice ha già mandato in tiltVatiero, che è scoppiata a piangere. Nel frattempo,ha subito uned è in nomination per la prossima eliminazione, che avverrà nella puntata del 9 dicembre.è una nuova concorrente delDopo alcune ...