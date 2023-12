Grande Fratello | Greta affronta il primo confronto con Mirko | “Pensavo fossi più intelligente”

(Di domenica 3 dicembre 2023)Brunetti eRossettino unin Casa. Ecco le dichiarazioni dei dueieri sera ha scoperto la sua ormai ex fidanzataRossetti è una nuova coinquilina.infatti nel corso della nuova puntata andata in onda ieri sera ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. La Rossetti fa parte ufficialmente del cast dell’ottava edizione e intanto è appena iniziata la sua avventura nel reality show.si sono conosciuti a Temptation Island. La loro storia d’amore però dopo il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha vissuto qualche piccola evoluzione dove ...

Altre News in Rete:

Grande Fratello: Greta entra, Perla in lacrime, provvedimento disciplinare per Anita

Nella Casa delda ieri sera ci sono due nuove inquiline : Greta Rossetti e Rosanna. L'atteso ingresso dell'ex tentatrice ha già mandato in tilt Perla Vatiero , che è scoppiata a piangere. ...

Grande Fratello, le pagelle: Signorini si sente Rossella O’Hara (voto 6), Mirko di Temptation Island “è un... Corriere della Sera

Greta Rossetti, ecco chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2023 La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv e dati Auditel 2 dicembre: Ballando con le Stelle si impone per la Rai, Grande Fratello in calo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo ...

Schwazer al Grande fratello: il 70° giorno di allenamento

Giorgio Rondelli, coach di diversi campioni e consulente di Gazzetta Active, inquadra così l’ultimo allenamento di Alex Schwazer al Grande Fratello: "L’atleta si è allenato per 2 ore e mezza, ...